عمل جاد وانضباطية عالية... هكذا بدت مدارس الرياض مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

انتظم اليوم الأحد أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية في مدارسهم، وذلك مع بدء انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1444هـ، بعد تمتعهم بإجازة الفصل الدراسي الأول وسط انضباطية عالية واكتمال الاستعدادات والتجهيزات لاستقبالهم في أكثر من 6 آلاف مدرسة.
وزار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي وقيادات ومشرفو ومشرفات الإدارة والبالغ عددهم 2000 مشرف ومشرفة المدارس للوقوف على انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتفقد سير العملية التعليمية ومتابعة مستوى الانضباط المدرسي.
وفي هذا الإطار، دعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس من الكوادر التعليمية والإدارية إلى تعزيز الجهود والعمل التكاملي لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مؤكدًا على العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز استدامة الرَّيادة للقطاع التعليمي في هذه البلاد المباركة بقيادة حكومتنا الرشيدة أيدها الله،
وأكد الدكتور "خرمي" بأن الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا جميعًا ويتوجب علينا تجويد الأداء التعليمي لخلق تعليم إبداعي ونوعي، آخذين بعين بالاعتبار شحذ همم الطلاب وتعزيز بناء طموحاتهم وآمالهم.
ولفت "خرمي" إلى أهمية تعزيز مهارات الإتقان والانضباط والعزيمة والمرونة والمثابرة ونشر ثقافة العمل الجاد وترسيخ القيم الوطنية والإيجابية، مُثمنًا ما لمسه من جهود مخلصة وأعمال موفقة في الميدان التعليمي لمنسوبي الإدارة من القيادات والكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية.
من جهة أخرى بيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي قد وجّه جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري ومديرات المدارس ببذل كافة الجهود لانطلاقة جادة وقوية للفصل الدراسي الثاني من اليوم الأول، ومن ذلك الاستمرار في تفعيل الإذاعة المدرسية من اليوم الأول والاستقبال المبهج للطلاب والطالبات ومتابعة انضباطهم والتأكد من انطلاقة الدراسة والشرح من اليوم الأول.
وبيّن الغامدي أنه تم توجيه جميع المدارس بمتابعة جاهزية المبنى المدرسي، والتواصل المباشر والمستمر مع المقاولين ورفع البلاغات بالملاحظات على الرقم 920033841 أو التطبيق مدرستي (TBC) المعلن على حساب الادارة أو أرقام المشرفين الميدانيين المرسلة لكم مسبقًا، علمًا أن جميع المدارس ضمن عقود التشغيل والصيانة للمكيفات والصيانة العامة والنظافة، المسندة لشركة تطوير كذلك التأكد من سلامة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الطلبة في ذلك..
وأضاف الغامدي أنه تم التأكيد كذلك على جميع المدارس متابعة النقل المدرسي وأن الطلاب والطالبات أمانة والواجب علينا متابعتهم وشحذ هممهم وتقبل أحلامهم وطموحاتهم وتعزيزها، والتأكيد على قيم الإتقان والانضباط والعزيمة والمثابرة والقيم الوطنية، والإيجابية والمرونة وغرسها فيهم، ونشر ثقافة العمل الجاد بينهم.