عمل جاد وانضباطية عالية... هكذا بدت مدارس الرياض مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

من جهة أخرى بيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي قد وجّه جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري ومديرات المدارس ببذل كافة الجهود لانطلاقة جادة وقوية للفصل الدراسي الثاني من اليوم الأول، ومن ذلك الاستمرار في تفعيل الإذاعة المدرسية من اليوم الأول والاستقبال المبهج للطلاب والطالبات ومتابعة انضباطهم والتأكد من انطلاقة الدراسة والشرح من اليوم الأول.