هؤلاء الجناة يختلسون من بيوت الله.. يؤجِّرون مرافق المساجد بأكثر من نصف مليون ريال

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد رصدت تعديات على مرافق المساجد بفضل جولات رقابية مفاجئة، تقوم بها الفِرق الميدانية، شملت الوقوف على ثلاثة مساجد في محافظة جدة، من بينها رصد عدد من الاختلاسات المالية، تمثلت في استغلال عدادات الكهرباء والمياه، من خلال تأجير مرافق المساجد لسكن عزاب وعوائل، وبناء عشوائي على شكل غرف وشقق سكنية ومحال تجارية مستغَلَّة بعقود غير نظامية، واستغلال مواردها المالية لجهات غير رسمية.