"المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب": بدأنا بـ 5 طائرات وحصرنا قرابة 5 مليارات م3

وأوضح أن المستهدف العام من البرنامج هو زيادة الهاطل المطري، مشيراً إلى أن التقديرات اليومية لكميات الأمطار التي تمّ حصرُها خلال الفترة الماضية تتجاوز 5 مليارات م3، ونعمل على تحسين الأداء الإيجابي للبرنامج بكفاءة تشغيلية 97%.