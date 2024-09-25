"المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب": بدأنا بـ 5 طائرات وحصرنا قرابة 5 مليارات م3

أكّد المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب، أن البرنامج بدأ بـ 5 طائرات؛ منها 4 لعمليات الاستمطار، وخامسة للأبحاث لأخذ عيّنات السحب.
ولفت إلى أن عدد ساعات طيران الاستمطار خلال المراحل السابقة بلغ قرابة 1450 ساعة، و50 ساعة لعمليات البحث.
وأضاف، أن قرابة 450 رحلة استمطار يومية، تشمل 6 مناطق مستهدفة للعمليات، إضافة إلى 14 أو 15 رحلة بحثية.
وأوضح أن المستهدف العام من البرنامج هو زيادة الهاطل المطري، مشيراً إلى أن التقديرات اليومية لكميات الأمطار التي تمّ حصرُها خلال الفترة الماضية تتجاوز 5 مليارات م3، ونعمل على تحسين الأداء الإيجابي للبرنامج بكفاءة تشغيلية 97%.