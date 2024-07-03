بأكثر من 315 مليون ريال.. مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُوَقع عقودًا إنشائية وتشغيلية

وبهذه المناسبة، ثمّن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، دعم القيادة غير المحدود لتطوير وبناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كما هو مخطط لها؛ للوصول إلى مزيد من التقدم والنجاح في المشاريع التنموية والاستثمارات الصناعية، منوهًا في هذا الصدد بدور سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ فيما وصلت إليه هذه المدينة الواعدة من نقلة كبيرة معززة لدورها من خلال المشاريع النوعية وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.