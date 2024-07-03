بأكثر من 315 مليون ريال.. مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُوَقع عقودًا إنشائية وتشغيلية

وقّعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، مع كل من شركة "شاينا هاربور" العربية المحدودة، وشركة "الدفع" للتجارة والمقاولات، ومؤسسة "وليد مغشي" للتشغيل والصيانة؛ وذلك لـ"تصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة، وإنشاء مستودع خدمات دعم المدينة، وعقد لتشغيل وصيانة السكن المؤقت".
ويتمثل نطاق عمل المشروع الأول في ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة "SEZ" بميناء المدينة ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، عبر إنشاء البنية التحتية اللازمة وتطوير الموقع الذي سيتضمن ثلاثة جسور؛ من أجل تحسين القدرة اللوجستية للميناء وتدفق النقل الثقيل؛ مما يسهم في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وجعل المدينة مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا رئيسيًّا؛ الأمر الذي يمكنها من المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، والظهور بشكل مباشر عالميًّا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمكّن التنوع الاقتصادي ويسهل تجربة الاستثمار.
ويمثل نطاق عمل المشروع الثاني، إنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة، ويغطي موقع المشروع مساحة تقريبية تبلغ 10.85 هكتارات.
وبهذه المناسبة، ثمّن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، دعم القيادة غير المحدود لتطوير وبناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كما هو مخطط لها؛ للوصول إلى مزيد من التقدم والنجاح في المشاريع التنموية والاستثمارات الصناعية، منوهًا في هذا الصدد بدور سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ فيما وصلت إليه هذه المدينة الواعدة من نقلة كبيرة معززة لدورها من خلال المشاريع النوعية وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.
وعد الدكتور "الفاضلي" توقيع مثل هذه العقود الإنشائية والتشغيلية، خطوةً لتعزيز دور المدينة وتوفير البنى التحتية اللازمة.