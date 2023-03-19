"جائزة جازان للإبداع 15".. حاضنة تفوق تحتفي بـ24 فائزًا من الأفراد والمؤسسات

وتحتفي جائزة جازان للتفوق والإبداع اليوم بحفلها السنوي لدورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444هـ؛ حيث يتضمن الحفل تكريم 24 فائزًا وفائزة أفرادًا ومؤسسات في فروع الجائزة التي تشمل: (شخصية العام، والقيادة، والتميز، والممارس الصحي، وأداء الموظف الحكومي، والأداء الأكاديمي، وأداء الموظف التربوي، والطالب الأمثل، والقطاع الخاص، والعمل التطوعي، والتميز الإعلامي، والبحث العلمي)، إلى جانب فرع أبحاث الاستدامة والبيئة الزراعية وفرع الإبداع الأدبي والفني "الشعر- التصوير"، ومحور الصورة القهوة السعودية- باستهداف الأفراد في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب فرع الابتكار وريادة الأعمال وفرع حماية البيئة، باستهداف الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث "غير ربحي- تطوعي" في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.