"الحصيني": أمطار ديم على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه برزت في سماء الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ، فجر اليوم، سحب رعدية ممطرة على شمال الخليج العربي والكويت والعراق وعلى منطقة مكة المكرّمة ووسط البحر الأحمر وأمطار ديم على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.