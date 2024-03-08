"هندي": رمضان فلكيًّا الاثنين.. ويشهد خسوفًا وكسوفًا غير مشاهدَيْن من السعودية

وقال لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: "تشير الحسابات الفلكية إلى ولادة الهلال ظهيرة يوم الأحد الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية. أما في وقت الترائي الشرعي، الذي يبدأ من غروب الشمس تمامًا، فيكون عمر الهلال 6.5 ساعة، و على ارتفاع درجتين تقريبًا، ويمكث الهلال بعد غروب الشمس قرابة 12 دقيقة فقط".