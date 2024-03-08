"هندي": رمضان فلكيًّا الاثنين.. ويشهد خسوفًا وكسوفًا غير مشاهدَيْن من السعودية

"هندي": رمضان فلكيًّا الاثنين.. ويشهد خسوفًا وكسوفًا غير مشاهدَيْن من السعودية
تتحرى أغلب الدول الإسلامية هلال شهر رمضان بعد غد الأحد؛ لتوافُق بداية شهر شعبان في معظم الدول.
وقال لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: "تشير الحسابات الفلكية إلى ولادة الهلال ظهيرة يوم الأحد الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية. أما في وقت الترائي الشرعي، الذي يبدأ من غروب الشمس تمامًا، فيكون عمر الهلال 6.5 ساعة، و على ارتفاع درجتين تقريبًا، ويمكث الهلال بعد غروب الشمس قرابة 12 دقيقة فقط".
وأضاف: "بهذه المعطيات تتحقق الشروط لقبول الرؤية شرعًا في كل مناطق السعودية. وبالرغم من اعتبار بداية رمضان يوم الاثنين فلكيًّا إلا أنه يُنتظر رأي المحكمة العليا فيما يردها من نتائج تحري الهلال مساء يوم الأحد؛ لتُصدر قرارها بذلك".
وأشار الفلكي "هندي" إلى أن رمضان هذا العام يشهد خسوف شبه الظل، ولكنه غير مُشاهَد من السعودية، فقط على الأمريكيتَين وغرب إفريقيا وغرب أوروبا. وينتهي رمضان بكسوف كلي للشمس مساء يوم ٢٩ رمضان أيضًا غير مُشاهَد من السعودية أو الوطن العربي.