"مكة".. ضبط موقع شعبي لذبح الدواجن عشوائيًّا ومباسط مخالفة بجبل الرحمة والمسفلة

نجحت الجهود الرقابية لأمانة العاصمة المقدسة في عدد من البلديات الفرعية، في ضبط موقع شعبي مخالف لذبح الدواجن عشوائيًّا، بالإضافة إلى مباسط مخالفة في جبل الرحمة ومباسط السيرية في منطقة المسفلة.
وتفصيلًا ضبطت بلدية الشرائع الفرعية موقعًا شعبيًّا استغله مخالفون لتربية وذبح الدواجن بشكل عشوائي، وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع فورًا.
وفي سياق مُوَازٍ نفّذت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بمساندة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة، جولات رقابية لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في جبل الرحمة.
وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من المباسط المخالفة، تم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
ونفّذت بلدية المسفلة الفرعية حملةً موسعة لمعالجة الظواهر السلبية في حوش بكر بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ مما أسفر عن ضبط مباسط مخالفة لبيع السيريه، ومواقع استغلت من قِبَل المخالفين في إصلاح السيارات، وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وشددت البلديات على استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.