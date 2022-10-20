"مكة".. ضبط موقع شعبي لذبح الدواجن عشوائيًّا ومباسط مخالفة بجبل الرحمة والمسفلة

نجحت الجهود الرقابية لأمانة العاصمة المقدسة في عدد من البلديات الفرعية، في ضبط موقع شعبي مخالف لذبح الدواجن عشوائيًّا، بالإضافة إلى مباسط مخالفة في جبل الرحمة ومباسط السيرية في منطقة المسفلة.