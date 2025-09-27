تشققات وحفر طريق السليمي الزراعي تُربك الحركة وتضاعف مخاطر الحوادث

تذمّر سالكو طريق محافظة السليمي الزراعي، الواقع على بُعد 170 كلم جنوب حائل – من مفرق السليمي وحتى الوصول إلى المحافظة – من التشققات الواسعة التي تغطي أجزاء كبيرة من الطريق، ما اضطر السائقين إلى تغيير مسارهم لتفادي الحفر، وهو ما يُعرّضهم لخطر فقدان السيطرة على المركبات، خصوصًا للمارّين بالطريق لأول مرة الذين لا يعرفون مواقع تلك التشققات.
وأفاد عدد من السائقين بأن بعضهم يضطر إلى النزول إلى المسار الترابي الممهد يمينًا ويسار الطريق لتفادي الوقوع في تلك الحفر، الأمر الذي يؤدي إلى تطاير الغبار والأتربة وتشكّل سحابة تحجب الرؤية عن سالكي الطريق المعبّد، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية وجهاً لوجه أو حوادث انقلاب.
وأكد عدد من مرتادي الطريق، من معلمين ومعلمات وطلاب يسلكونه يوميًا، أن التشققات والحفر تمتد على طول الطريق في مواقع عدة وبأحجام وأشكال مختلفة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة صيانة الطريق وإصلاح التلفيات حفاظًا على سلامة العابرين.