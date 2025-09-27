تشققات وحفر طريق السليمي الزراعي تُربك الحركة وتضاعف مخاطر الحوادث

تذمّر سالكو طريق محافظة السليمي الزراعي، الواقع على بُعد 170 كلم جنوب حائل – من مفرق السليمي وحتى الوصول إلى المحافظة – من التشققات الواسعة التي تغطي أجزاء كبيرة من الطريق، ما اضطر السائقين إلى تغيير مسارهم لتفادي الحفر، وهو ما يُعرّضهم لخطر فقدان السيطرة على المركبات، خصوصًا للمارّين بالطريق لأول مرة الذين لا يعرفون مواقع تلك التشققات.