في الغاط.. إطلاق مبادرة "التبكيرة خيرة" لتوعية النساء بالفحص المبكر للثدي

في خطوة توعوية، أطلق مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بمحافظة الغاط، بالتعاون مع جمعية عبداللطيف العبداللطيف الخيرية "سدن"، مبادرة "التبكيرة خيرة"؛ تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يوافق أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات بأهمية الفحص المبكر ودوره في زيادة فرص الشفاء وتقليل المضاعفات.
وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من سيدات المجتمع، حيث خصص المستشفى عربة فحص متنقلة لمدة ثلاثة أيام لتقديم خدمة الكشف المجاني، بإشراف فريق طبي وتمريضي متخصص.
وتضمّن البرنامج ركنًا توعويًا وتثقيفيًا احتوى على نشرات إرشادية ومجسّمات توضيحية، إضافة إلى شرح عملي لطرق الفحص الذاتي للثدي، والإجابة على استفسارات الزائرات حول أساليب الوقاية والعوامل المساعدة على الاكتشاف المبكر.
وحظيت المبادرة بتفاعل مجتمعي واسع لما تحمله من رسالة إنسانية وصحية تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على الفحص المنتظم.
وأكدت إدارة المستشفى أن مبادرة "التبكيرة خيرة" تأتي ضمن البرامج المجتمعية التي ينفذها المستشفى بالتعاون مع الجهات الخيرية، في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة.
من جانبها، ثمّنت إدارة المستشفى دعم جمعية عبداللطيف العبداللطيف الخيرية "سدن" ومشاركتها الفاعلة في إنجاح المبادرة، مشيرةً إلى أن استمرار مثل هذه الأنشطة يسهم في رفع مستوى الوعي والحد من انتشار الأمراض المزمنة من خلال الكشف المبكر والتثقيف الصحي المستمر.