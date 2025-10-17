في الغاط.. إطلاق مبادرة "التبكيرة خيرة" لتوعية النساء بالفحص المبكر للثدي

في خطوة توعوية، أطلق مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بمحافظة الغاط، بالتعاون مع جمعية عبداللطيف العبداللطيف الخيرية "سدن"، مبادرة "التبكيرة خيرة"؛ تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يوافق أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات بأهمية الفحص المبكر ودوره في زيادة فرص الشفاء وتقليل المضاعفات.