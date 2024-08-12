التقط صوراً مع بعضها.. سفير ألمانيا لدى السعودية يزور المزاد الدولي لمزارع الصقور 2024

زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
وتفصيلاً؛ كان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، الذي قدّم للسفير شرحاً عن الإرث العريق الذي يسعى النادي للحفاظ عليه.
وتجوّل السفير الألماني في المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد، واستمع لشرح مفصّل عن أنواع الصقور والأغذية التي تقدم لها، كما زار أجنحة المزارع الألمانية المتواجدة في المزاد، والتقط صوراً مع بعض الصقور المميزة.
ويُقام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، على مدى 20 يوماً، ويجمع نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالمياً، الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق.