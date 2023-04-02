تهامة قحطان.. فزعة سعوديين لمقيم سوداني تسد دية الـ225 ألفًا في يومين

وقال اليزيدي: "عندما صدر الحكم بالدية على المقيم عبدالله، طلب مني إيصال صوته للأهالي في تهامة قحطان وعدد من خارج تهامة قحطان، وما هي إلا ظرف يومين أو أقل حتى تم سداد كامل الدية عبر الفاتورة الصادرة له بشكل نظامي، في دلالة على صدق التعاطف والتعاون من المواطنين السعوديين مع المقيم السوداني".