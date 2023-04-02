تهامة قحطان.. فزعة سعوديين لمقيم سوداني تسد دية الـ225 ألفًا في يومين

استفزع مقيم من الجنسية السودانية أهالي تهامة قحطان بمنطقة عسير جنوب السعودية، ليقفوا معه في محنته بعدما ضاق به الحال عقب صدور حكم قضائي عليه بدفع دية تقدر بـ 225 ألفًا نتيجة حادث مروري، وما إن وصل النداء إلى الأهالي حتى هبوا لتلبية ندائه.
وتفصيلاً روى لـ"سبق" عامر آل سلامة اليزيدي تفاصيل عن مأساة السوداني عبدالله، قائلاً: "تعرض السوداني لحادث مروري حيث اصطدم بباكستانيين فقدر الله وتوفي أحدهما وأُصيب الآخر، وفي اليوم ذاته الذي تعرض فيه إلى الحادث وصله نبأ وفاة زوجته في السودان، مما ضاعف الألم والصدمة لكنه كان صابرًا محتسبًا".
وقال اليزيدي: "عندما صدر الحكم بالدية على المقيم عبدالله، طلب مني إيصال صوته للأهالي في تهامة قحطان وعدد من خارج تهامة قحطان، وما هي إلا ظرف يومين أو أقل حتى تم سداد كامل الدية عبر الفاتورة الصادرة له بشكل نظامي، في دلالة على صدق التعاطف والتعاون من المواطنين السعوديين مع المقيم السوداني".
وأوضح "عامر" أن مشاعر المقيم السوداني لا توصف بعد تفريج كربته وقضاء الدية، حيث شكر كل من أسهم معه في أزمته وسانده حتى انفرجت كربته.