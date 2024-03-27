"ريف السعودية" يسهم في زراعة 13 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء

وأوضح البرنامج، أن هذا العدد تم تسجيله في منصة تشجير، وهو يأتي في إطار دعم البرنامج لصغار المزارعين، من خلال الإعانات المالية التي تقدم لهم، من أجل تحسين معيشتهم، بالإضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم؛ لتطوير طرق الزراعة، ومن ضمنها برامج التشجير.