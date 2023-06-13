توقيع اتفاقية بين "تقويم التعليم" وكليات التميّز للاعتماد المؤسسي لـ72 منشأة تدريبية

وتمّ التوقيع خلال زيارة مقرّ المعهد العالي للسياحة والضيافة في مدينة الرياض؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ الهيئة عمليات الاعتماد المؤسسي؛ وذلك للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب من هيئة تقويم التعليم والتدريب.