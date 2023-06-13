توقيع اتفاقية بين "تقويم التعليم" وكليات التميّز للاعتماد المؤسسي لـ72 منشأة تدريبية

وقّعت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اليوم؛ اتفاقيةَ تعاون مع شركة كليات التميّز لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ72 منشأة تدريبية تابعة للشراكات الاستراتيجية، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتمّ التوقيع خلال زيارة مقرّ المعهد العالي للسياحة والضيافة في مدينة الرياض؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ الهيئة عمليات الاعتماد المؤسسي؛ وذلك للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتمنح هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، الاعتمادَ بعد استيفاء المنشآت لمتطلّبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي، وذلك لفترة زمنية محددة، وتتمّ بعد ذلك متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري خلال فترة الاعتماد، وفق مؤشرات أداء معيارية.
وتسعى شركة كليات التميّز لتطوير المنشآت التدريبية بما يتوافق مع المعايير العالمية بالجودة المطلوبة؛ حرصًا منها على تقديم كافة سبل الدعم لتمكين المنشآت وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات التي يتطلّبها سوق العمل.
يشار إلى أن أعمال الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التي ينفذها مركز "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل في قطاع التدريب، وذلك بالتنسيق مع المنشآت التدريبية والجهات الداعمة لرفع مستوى جودة التدريب.