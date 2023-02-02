بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

انضمّت بلغاريا إلى قائمة الدول التي أعلنت دعمها للملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أن العرض الذي قدّمته المملكة العربية السعودية لاستضافة إكسبو 2030 لا يعد استثمارًا لمرة واحدة، بل سيشكل استثمارًا في مستقبل العاصمة، بما يخدم مواطنيها ومقيميها وزوارها.
جاء ذلك في جلسة حوار جانبية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي، وقال: "نطمح لتوفير تجربة لا تُنسى في موقع إقامة المعرض وتفعيل كفاءة استخدامه بأفضل طريقة، حيث نهدف إلى أن يكون تجربة تفاعلية تترك ذكرى مميزة، وبالتالي نعمل على تصميم المباني وتخطيط الطرقات فيه، وقد أدرجنا ذلك في المخطط الرئيسي للموقع بطريقة تُمكّننا من استخدامه بعد المعرض بآلية تُسهم في دعم مستقبل العمل والتعليم واكتساب مهارات جديدة في المدينة".
وأضاف: "العمل على البنية التحتية لإكسبو 2030 هو جزء من العمل على تطوير البنية التحتية في المملكة عمومًا والرياض بشكل خاص، حيث تولي رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، ونحن لا نريد أن يبقى من تجربة إكسبو 2030 المباني والطرقات فقط، بل نطمح إلى تحقيق مشاركة جماعية وعلى نطاق عالمي لم يسبق له مثيل؛ حيث إن طموحنا في هذه التجربة لا يرتكز فقط على شكل المعرض وتصميمه، بل على الأثر الذي سيمثّله".