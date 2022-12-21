"سعود الطبية" تحذر مرضى "فقر الدم".. إهماله قد يؤدي لفشل القلب وتضخمه

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية تحذيرًا طبيًّا لمن يعانون من مرض فقر الدم، إن لم تتم المبادرة بعلاجه؛ حيث قد تصل بهم المضاعفات لتعرضهم لخطر تضخم القلب أو فشله.
وتفصيلًا: أوضحت "المدينة الطبية" أن فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم، ويحدث ذلك لعدة أسباب؛ من أبرزها: فقد الدم عن طريق النزف، أو تكسر وانحلال الدم مثل المنجلية والبحر الأبيض المتوسط، أو بسبب قلة الإنتاج، وقد تكون بسبب مرض في نخاع العظم أو قلة المواد الخام التي يحتاجها الجسم لتصنيع الدم.
وأضافت أن من المضاعفات التي قد تنتج عن إهمال علاج هذا المرض: الإرهاق الشديد، وشحوب الجلد أو اصفراره، وأيضًا سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، حتى تضخم القلب أو فشله.
وأوصت للوقاية من مرض "فقر الدم" بإجراء فحص ما قبل الزواج بالنسبة لاعتلال الدم الوراثي؛ لمعرفة وجود الصفة الوراثية وتجنبها، وتناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لإنتاج الدم، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند شعور المريض بالأعراض.