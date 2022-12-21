"سعود الطبية" تحذر مرضى "فقر الدم".. إهماله قد يؤدي لفشل القلب وتضخمه

وتفصيلًا: أوضحت "المدينة الطبية" أن فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم، ويحدث ذلك لعدة أسباب؛ من أبرزها: فقد الدم عن طريق النزف، أو تكسر وانحلال الدم مثل المنجلية والبحر الأبيض المتوسط، أو بسبب قلة الإنتاج، وقد تكون بسبب مرض في نخاع العظم أو قلة المواد الخام التي يحتاجها الجسم لتصنيع الدم.