لاستبدال 250,000 مكيف.. "موان" يعلن إطلاق ثالث مراحل مبادرة "استبدال"

أعلن المركزُ الوطني لإدارة النفايات "موان"، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "استبدال" التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر تحقيق مستهدفات هذه المرحلة؛ وهي استبدال 250,000 مكيف شباك قديم لا تنطبق عليه المعايير البيئية، وتحويلها إلى موادّ قابلة لإعادة التدوير، وذلك خلال فترة تمتدّ حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل.