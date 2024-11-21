لاستبدال 250,000 مكيف.. "موان" يعلن إطلاق ثالث مراحل مبادرة "استبدال"

أعلن المركزُ الوطني لإدارة النفايات "موان"، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "استبدال" التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر تحقيق مستهدفات هذه المرحلة؛ وهي استبدال 250,000 مكيف شباك قديم لا تنطبق عليه المعايير البيئية، وتحويلها إلى موادّ قابلة لإعادة التدوير، وذلك خلال فترة تمتدّ حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للنجاحات التي حقّقتها المرحلتان الأولى والثانية؛ حيث أُعيد تدوير 88,000 مكيف شباك؛ مما أسهم في تقليل النفايات وتحويلها إلى موادّ أولية قابلة لإعادة الاستخدام، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ مما يضمن استمرارية المبادرة وتعظيم أثرها الإيجابي.
ويقوم "موان" بدور رئيس في دعم الجهود وتنظيم القطاع من خلال الإشراف على القطاع الخاص في تحقيق عمليات إعادة التدوير والاستفادة من المواد الخام الناتجة؛ ممّا يسهم في بناء اقتصاد مستدام، ويعزّز تنظيم القطاع، ويرفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ومن خلال هذه المساعي يعمل "موان" على الحدّ من إنتاج النفايات وتعزيز تبنّي مبدأ الاقتصاد الدائري، علاوةً على إدارة النفايات بطرق مبتكرة ومستدامة، مع التركيز على تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية تعكس الدور الريادي، إضافةً إلى بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والمجتمع؛ لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد والمجتمع.