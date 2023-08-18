جامعة "الإمام عبدالرحمن" تختتم أعمال القبول الجامعي بـ 70 ألف طلب التحاق

وقال إن هذه اللجان تعمل على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول، وعملت لجنة الدعم المباشر للعام الثالث عشر على التوالي في الرد على ما يزيد عن (12) ألف محادثة فورية من قبل موظفين مختصين يقومون بالرد على استفسارات الطلبة ومساعدتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول، ويمكن عمل هذه اللجنة بالرد السريع والخدمة المميزة للمتقدمين والعمل على حل كافة المشاكل بشكل فوري إن وجد والإجابة على الاستفسارات بخصوصية تامة.