جامعة "الإمام عبدالرحمن" تختتم أعمال القبول الجامعي بـ 70 ألف طلب التحاق

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال لجان القبول للعام الجامعي 1445هـ.
وفي التفاصيل، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو (70) ألف طلب التحاق من الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية العامة، وجرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة، وتم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول وبوقت قياسي بفضل الله ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول بأفضل جودة.
أفادت رئيسة لجنة علاقات القبول الدكتورة نهى بنت عبداللطيف الملا بأن تكامل لجنة علاقات القبول النسائية مع كافة اللجان الداعمة للطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعة جاء ضمن منظومة وإستراتيجية تهدف إلى تذليل كافة التحديات التي قد تواجه المتقدمات للالتحاق بالجامعة من خلال كوادر مؤهلة وذات خبرة، حيث استقبلت اللجنة المراجِعات من المتقدمات وذويهن للردّ على استفساراتهن وتقديم الخدمات التقنية والتوعوية الداعمة التي تتضمن التعريف بآلية وشروط ومراحل القبول وإعلان النتائج والتخصصات المتاحة في الجامعة.
وقالت إن اللجنة تسهم بدورها في اختيار وترتيب الرغبات التي تتوافق مع ميول المتقدّمة و نسبتها الموزونة، و توعية المراجعات بالأنظمة والقنوات الإلكترونية المتطورة للتقديم والمتابعة والاستفسار والحصول على المعلومات الموثوقة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، كما أسهمت اللجنة في تحليل بيانات المراجعات سعياً منها لاستمرارية عمليات التحسين المستمرة لخدمة أبنائنا واستثمار أمثل لكافة الموارد، وتجتهد تلك المنظومة لتحسين تجربة المستفيد من حيث ضمان معايير تميّز الخدمات النوعية من خلال الوضوح والسهولة والدقة والسرعة وتعزّز قيم الشفافية والعدالة والمسؤولية.
ومن ناحيته، نوّه مدير إدارة القبول والمنح تركي بن سليمان التركي بأن الجامعة شكلت (9) لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق بذلك، وتخصيص لجان علاقات القبول والتي عملت خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً وهما لجنتا علاقات القبول الرجالية والنسائية في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالراكة.
وقال إن هذه اللجان تعمل على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول، وعملت لجنة الدعم المباشر للعام الثالث عشر على التوالي في الرد على ما يزيد عن (12) ألف محادثة فورية من قبل موظفين مختصين يقومون بالرد على استفسارات الطلبة ومساعدتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول، ويمكن عمل هذه اللجنة بالرد السريع والخدمة المميزة للمتقدمين والعمل على حل كافة المشاكل بشكل فوري إن وجد والإجابة على الاستفسارات بخصوصية تامة.
ولفت "التركي" إلى الاعتماد والحضور الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة التواصل الاجتماعي، والتي تتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كافة وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ بمنصة تويتر وانستغرام وسناب شات والإجابة على كافة الأسئلة وتوضيح المسارات والبرامج وشروط وضوابط القبول، إضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمال للعام الخامس وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من(5800) محادثة وذلك على الرقم الموحد للعمادة (0133332222) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري، ويترأس كافة تلك اللجان لجنة مركزية تعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الأخرى واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل و تيسير أعمال القبول مع التأكيد بأن آلية القبول بالجامعة مفاضلة بالنسبة الموزونة لتغطية كافة المقاعد المعتمدة من مجلس الجامعة.