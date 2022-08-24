منصة "سهيل" تدشن خدمات بياناتها الرقمية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية وتعلن عن "وحدات"

وعلى هامش حفل تدشين الخدمات الجديدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع كل من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة السليمان العقارية، وشركة أصيل المالية، وشركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة أمان الاستثمار، ومركز الاقتصاد الرقمي، وتكريم عدد من العملاء والشركاء المميزين لـ(منصة سهيل) التي تعمل على توفير مؤشرات الأسعار العقارية والمعلومات العمرانية، وغيرها من بيانات السوق العقاري الوطني؛ وذلك باستخدام البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، وهو ما نجح في جذب أكثر من 130 ألف مستخدم نشط؛ فضلًا عن إسهامها في تطوير مجال التقنيات العقارية ورقمنة البيانات العقارية.