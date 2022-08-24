منصة "سهيل" تدشن خدمات بياناتها الرقمية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية وتعلن عن "وحدات"

بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين والعديد من المهتمين بالقطاع العقاري وتقنياته، دشنت شركة "سهيل الجزيرة" للتقنية المالكة والمشغلة لـ(منصة سهيل) العقارية خدماتها التفاعلية الجديدة لتشمل خرائط منطقتي المدينة المنورة والشرقية؛ بالإضافة إلى إطلاق منتج "وحدات" الذي سيسمح للمستخدمين من المطورين العقاريين بإدارة عمليات الحجوزات والمبيعات للوحدات العقارية بكل يسر وسهولة. حيث يعتمد النظام على رفع الوحدات والمخططات العقارية على خريطة تفاعلية، يستطيع المستخدم من خلالها اختيار الوحدة العقارية، واستكمال عملية الحجز داخل النظام بشكل كامل.
وجاء ذلك خلال حفل تدشينٍ أُقيم البارحة في فندق الفيصلية؛ لتمكين المهتمين في القطاع العقاري من تتبع مؤشرات الأسعار العقارية والمعلومات العمرانية، وتسهيل وصولهم إلى البيانات والفرص العقارية، والإحصاءات الدقيقة؛ الأمر الذي سيعزز من رقمنة القطاع العقاري، ورفع شفافية بيانات القطاع على المستوى الوطني.
وبحسب الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة سهيل الجزيرة للتقنية، المهندس عبدالحميد الذياب؛ تم إدراج خرائط المدينة المنورة، والدمام، والخبر، في موقع المنصة وتطبيقها الإلكتروني؛ لتمكين المستخدمين من الاطلاع عليها وتصفح بياناتها العقارية؛ فضلًا عن تتبع الصفقات العقارية، وتحليل بياناتها بشكل منهجي؛ لفهم اتجاهات السوق الجديدة.
وقال الذياب: "تسهم المنصة، اليوم، في دعم الجهة المعنية بالتطور العقاري في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساندتها في استدامة القطاع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، وتوفير البيانات والمعلومات العقارية، من خلال أدوات العصر الحديثة من التقنيات التكنولوجية".
وخلال نقاش تحليلي، أشار الشريك المؤسس لشركة سهيل الجزيرة للتقنية، أحمد بوخمسين، إلى أن (منصة سهيل) عملت منذ تأسيسها على تطوير القطاع العقاري السعودي، باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تقنية رصد واكتشاف المباني؛ ورفع جودة البيانات واحتساب التوسع السكاني.
وفي سياق متصل، عرض بوخمسين تجربةً ناجحة لبرنامج الإسكان في استخدام بيانات المنصة عبر حساب تغير أسعار مناطق المملكة، ومعرفة عبء الدين السكني، بالإضافة إلى تقديمه تجارب ناجحة للوسطاء العقاريين في كيفية الاستفادة من المنصة التي عززت من رقمنة البيانات، وحققت القدر الكافي من الشفافية في القطاع العقاري. ومن جانب آخر، استعرض نتائج تقرير النصف الأول للمنصة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت ارتفاعًا في قيمة الصفقات العقارية بمدينة الرياض بنسبة 8% وانخفاض عددها بنسبة 25%.
ومن الملامح الرئيسية الجديدة للمنصة، الإعلان عن منتج (مسبار سهيل)، الذي يوفر للمطورين العقاريين والمستخدمين لوحة تفاعلية، ستُسهم في معرفة اتجاهات السوق والصفقات العقارية، ومراقبة المتغيرات والمستجدات في أنظمة البناء واستخدام الأراضي، ونقاط الاهتمام في محيط كل عقارين وتحديثها دوريًّا.
وعلى هامش حفل تدشين الخدمات الجديدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع كل من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة السليمان العقارية، وشركة أصيل المالية، وشركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة أمان الاستثمار، ومركز الاقتصاد الرقمي، وتكريم عدد من العملاء والشركاء المميزين لـ(منصة سهيل) التي تعمل على توفير مؤشرات الأسعار العقارية والمعلومات العمرانية، وغيرها من بيانات السوق العقاري الوطني؛ وذلك باستخدام البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، وهو ما نجح في جذب أكثر من 130 ألف مستخدم نشط؛ فضلًا عن إسهامها في تطوير مجال التقنيات العقارية ورقمنة البيانات العقارية.