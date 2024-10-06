غدًا وتستمر 5 أيام.. "إمام وخطيب المسجد النبوي" يبدأ زيارته لإندونيسيا

ويتضمن برنامج الزيارة الرسمي لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، عدة فعاليات هامة؛ من بينها إمامة المصلين، وإلقاء خطبة الجمعة في مسجد الاستقلال، كأكبر مسجد في جنوب شرق آسيا وأحد المعالم الإسلامية البارزة في العاصمة جاكرتا؛ حيث يستوعب أكثر من 200.000 مصلٍّ، كما يلتقي إمام الحرم النبوي مع شخصيات بارزة في إندونيسيا، مثل رئيس الشؤون الدينية، والمدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي، ومجلس العلماء بإندونيسيا والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية.