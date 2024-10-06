غدًا وتستمر 5 أيام.. "إمام وخطيب المسجد النبوي" يبدأ زيارته لإندونيسيا

يبدأ إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، يوم غد الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تستمر لمدة خمسة أيام، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تُشرِف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ونظيراتها بدول العالم.
ويتضمن برنامج الزيارة الرسمي لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، عدة فعاليات هامة؛ من بينها إمامة المصلين، وإلقاء خطبة الجمعة في مسجد الاستقلال، كأكبر مسجد في جنوب شرق آسيا وأحد المعالم الإسلامية البارزة في العاصمة جاكرتا؛ حيث يستوعب أكثر من 200.000 مصلٍّ، كما يلتقي إمام الحرم النبوي مع شخصيات بارزة في إندونيسيا، مثل رئيس الشؤون الدينية، والمدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي، ومجلس العلماء بإندونيسيا والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية.
ومن المتوقع أيضًا عقد لقاء مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ممثلي جمعية نهضة العلماء، أكبر جمعية إسلامية في العالم؛ حيث يتبعها أكثر من 100 مليون مسلم، وكذلك الجمعية المحمدية.
وستشمل الزيارة أيضًا زيارة معهد دار النجاح؛ حيث سيتم بحث سبل تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ودور المملكة الريادي في خدمة المسلمين عالميًّا.
وتحظى الزيارة بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، كونها في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، وتأتي هذه الزيارة وفقًا للتوجيهات السامية وبمتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف إلى إبراز رسالة الحرمين الشريفين وتعزيز التعاون بين المملكة والدول الإسلامية لنشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتسامح.