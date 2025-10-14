في يوم واحد.. اكتشفت إصابتها بالسرطان وحملها! قصة ملهمة نشرها تجمع المدينة الصحي تُجسد الصبر والأمل

في تجربة إنسانية مؤثرة، شاركت إحدى المتعافيات من سرطان الثدي قصتها الملهمة التي جمعت بين الصدمة والأمل، بعد أن تلقت في يوم واحد خبرين غيّرا مجرى حياتها تمامًا؛ إذ أُبلغت بإصابتها بمرض السرطان، وفي الوقت ذاته اكتشفت أنها حامل.