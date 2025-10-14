في يوم واحد.. اكتشفت إصابتها بالسرطان وحملها! قصة ملهمة نشرها تجمع المدينة الصحي تُجسد الصبر والأمل

في تجربة إنسانية مؤثرة، شاركت إحدى المتعافيات من سرطان الثدي قصتها الملهمة التي جمعت بين الصدمة والأمل، بعد أن تلقت في يوم واحد خبرين غيّرا مجرى حياتها تمامًا؛ إذ أُبلغت بإصابتها بمرض السرطان، وفي الوقت ذاته اكتشفت أنها حامل.
وفي فيديو مؤثر نشره تجمع المدينة المنورة الصحي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، روت المتعافية تفاصيل رحلة علاجها الاستثنائية التي واجهت فيها المرض بكل إرادة وإيمان، بينما كانت تحمل في رحمها حياة جديدة تنبض بالأمل.
وانتهت رحلتها بانتصارين كبيرين: الشفاء التام من السرطان، واستقبال طفلها بصحة وعافية، لتصبح قصتها نموذجًا نادرًا في الصبر والإصرار.
وأكدت المتعافية أن الدعم النفسي والرعاية المتكاملة التي تلقتها من الكوادر الطبية في المستشفى كانت سندًا حقيقيًا لها في مواجهة المرض، موجّهةً رسالة مؤثرة لكل النساء قالت فيها: "افحصي الآن.. فكل تبكيرة فيها خيرة."
يُذكر أن تجمع المدينة الصحي يواصل حملاته التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي بسرطان الثدي من خلال برامج فحص مبكر مجانية ودعم نفسي متكامل، انطلاقًا من إيمانه بأن الكشف المبكر هو المفتاح الأول للنجاة وتحسين جودة الحياة.