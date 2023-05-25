"إنفاذ": 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام

وتبدأ بـ389 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات مخطط النخيل ومساكن وفرائد الرياض الإلكترونية، و12 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد "متزايدات" الإلكتروني، و6 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد "مشارق طيبة" الإلكتروني، و23 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد آفاق الشرقية وسديم الإلكتروني، وعقاران بمنطقة القصيم في مزاد مروج القصيم الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمدينة خميس مشيط في مزاد أرجوان الحضوري.