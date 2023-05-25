"إنفاذ": 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 9 مزادات علنية؛ وذلك في الفترة ما بين 28 إلى 31 مايو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 438 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة.
وتبدأ بـ389 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات مخطط النخيل ومساكن وفرائد الرياض الإلكترونية، و12 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد "متزايدات" الإلكتروني، و6 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد "مشارق طيبة" الإلكتروني، و23 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد آفاق الشرقية وسديم الإلكتروني، وعقاران بمنطقة القصيم في مزاد مروج القصيم الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمدينة خميس مشيط في مزاد أرجوان الحضوري.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.