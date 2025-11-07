"دله البركة" راعيًا استراتيجيًا لمؤتمر ومعرض الحج 1447

تشارك "دله البركة" القابضة في "مؤتمر ومعرض الحج" كراعٍ استراتيجي، والذي سيُعقد في “جدة سوبر دوم” خلال الفترة من 09 إلى 12 نوفمبر، تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.
وتأتي مشاركة دله البركة انطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم تطوير منظومة الحج وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، عبر مبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الحجاج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ويمثل جناح دله البركة في المعرض منصة متكاملة لاستعراض أحدث الحلول والمشروعات التي تقدمها شركاتها التسعة المشاركة في قطاعات الضيافة ، النقل، والخدمات الغذائية.
ففي مجال الضيافة، تسلط المجموعة الضوء على مشاريعها المتميزة، مثل (أبراج معاد)، التي تضم 21 برجًا فندقيًا بأكثر من 11 ألف غرفة قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة، و(فندق روتانا المناخة )، الذي يوفر 1400 وحدة فندقية ملاصقة لساحات الحرم النبوي ، كما يضم الجناح مشاركة (فندق دله طيبة) فئة خمس نجوم المتضمن 473 وحدة فندقية، ويقع على بعد 50 مترًا من المسجد النبوي الشريف.
وفي قطاع النقل تشارك (شركة دله لنقل الحجاج) ، التي تدير أسطولًا مكونًا من 1000 حافلة لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما تُقدم (شركة دله المتقدمة) حلولًا مبتكرة في قطاع النقل من خلال شراكتها مع وكالة حافلات آسيا ستار وفي قطاع الخدمات الغذائية تشارك (شركة مجموعة خدمات الطعام)، التي تمتلك طاقة إنتاجية لإنتاج ما يزيد عن 50 ألف وجبة يوميًا لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.
وتواصل دله البركة من خلال مشاركتها في المعرض دورها الريادي في خدمة الحجاج والمعتمرين، مستلهمة إرث مؤسسها الشيخ صالح بن عبد الله كامل – رحمه الله – الذي كان من أوائل المستثمرين في مشاريع نوعية تخدم الحجاج والمعتمرين، بدءًا من عقود نظافة الحرمين الشريفين وحتى تأسيس شركات متكاملة تغطي قطاعات النقل، الضيافة، والخدمات المساندة.