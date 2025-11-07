"دله البركة" راعيًا استراتيجيًا لمؤتمر ومعرض الحج 1447

ففي مجال الضيافة، تسلط المجموعة الضوء على مشاريعها المتميزة، مثل (أبراج معاد)، التي تضم 21 برجًا فندقيًا بأكثر من 11 ألف غرفة قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة، و(فندق روتانا المناخة )، الذي يوفر 1400 وحدة فندقية ملاصقة لساحات الحرم النبوي ، كما يضم الجناح مشاركة (فندق دله طيبة) فئة خمس نجوم المتضمن 473 وحدة فندقية، ويقع على بعد 50 مترًا من المسجد النبوي الشريف.