أكثر من 400 لوحة فنية في "أنا من الأرض".. التشكيليون العرب يحتفون باليوم الوطني الـ95 بمشاركة ذوي الهمم

بمشاركة (50) تشكيليًا و(30) حرفيًا ومتخصصًا في الأعمال اليدوية، أطلق نادي الفن والفنانين معرضًا فنيًا بعنوان "أنا من الأرض" في مداريم الرياض، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، حيث عُرضت أكثر من (400) لوحة فنية جسدت تاريخ الوطن وإنجازاته، بمشاركة بارزة من ذوي الهمم.
وأوضح الشيخ أحمد بن حمد الذييب أن مشاركة التشكيليين تعكس حب الوطن والاعتزاز به من المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز الهوية الوطنية عبر مدارس فنية متعددة، وتشجيع التبادل الإبداعي بين الفنانين والفنانات والحرفيين والحرفيات.
من جانبها، أكدت الشيخة بدرية الصباح، سيدة الأعمال والزائرة للمعرض من دولة الكويت الشقيقة، أن المملكة والكويت دولتان شقيقتان، وأن ذكرى اليوم الوطني السعودي هي ذكرى خليجية جامعة، مهنئةً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بهذه المناسبة. وأشارت إلى أن المعرض يسعى لفتح فضاء حواري يقيّم العمل اليدوي والفن التشكيلي كجزء أصيل من النسيج الثقافي للمملكة.
كما عبّرت الدكتورة مضاوي القويضي، إحدى المشاركات من ذوي الهمم، عن فخرها بمشاركتها بلوحتين في الفن السريالي والثلاثي الأبعاد، مؤكدة أن أعمالها جاءت لتجسد صورة وطنية ثقافية تاريخية، تحضر فيها شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بوصفه قائد الرؤية الملهمة.
بدورها، أشادت الفنانة الدكتورة إيمان الشامي من جمهورية مصر الشقيقة بقيمة الفن ودوره في تعزيز الانتماء الوطني والتواصل الثقافي، مبدية فخرها بالمشاركة في هذا المعرض الذي وثّق محطات تاريخية بارزة.
أما الدكتورة زكية الصقعبي، رئيسة النادي ومنظمة الحفل، فأكدت أن المعرض جاء احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ95، ليعكس اعتزاز السعوديين بهويتهم الأصيلة وعاداتهم وتقاليدهم، مشيرة إلى أن المعرض احتضن أعمال (50) فنانًا تشكيليًا و(30) فنانًا حرفيًا، استعدوا منذ أشهر لتقديم رسالتهم الفنية الصادقة التي تجسد دعم القيادة الرشيدة، وما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وازدهار.