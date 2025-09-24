أكثر من 400 لوحة فنية في "أنا من الأرض".. التشكيليون العرب يحتفون باليوم الوطني الـ95 بمشاركة ذوي الهمم

أما الدكتورة زكية الصقعبي، رئيسة النادي ومنظمة الحفل، فأكدت أن المعرض جاء احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ95، ليعكس اعتزاز السعوديين بهويتهم الأصيلة وعاداتهم وتقاليدهم، مشيرة إلى أن المعرض احتضن أعمال (50) فنانًا تشكيليًا و(30) فنانًا حرفيًا، استعدوا منذ أشهر لتقديم رسالتهم الفنية الصادقة التي تجسد دعم القيادة الرشيدة، وما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وازدهار.