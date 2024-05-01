لجنة التعاون التجاري الخليجية تبحث مستجدّات مفاوضات التجارة الحرة مع التكتلات الدولية

وشهد الاجتماعُ، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، مناقشةَ مستجدّات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرّة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدّات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، والمشاريع المتعلّقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطّلع أصحاب المعالي والسعادة على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.