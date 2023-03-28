دراسة علمية: أثر إدارة التعلم يسهم في تحسين مستوى تحصيل مادة الرياضيات لطلاب المتوسطة

وتكوّنت عينة الدراسة التي أجراها الباحث عبدالرحمن الرشيد، من كلية التربية بجامعة الملك سعود، من طلاب صفين مختلفين من المرحلة المتوسطة: مرحلة الأول متوسط شملت 46 طالبة، تراوحت أعمارهن بين 11 و13 سنة بمتوسط عمري 12.09، وانحراف معياري 0.51، وُزّعن على مجموعتين تجريبية وضابطة، ومرحلة الثالث متوسط اشتملت على 50 طالبًا، تراوحت أعمارهم بين 13 و15 سنة بمتوسط عمري 14.11، وانحراف معياري 0.37، موزعين على مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة.