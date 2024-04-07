الكشف عن JAECOO J7/J8 PHEV في معرض بكين الدولي للسيارات

وسط التحول المتسارع في مفهوم الطاقة الجديدة، ستظهر JAECOO في معرض بكين الدولي للسيارات المقرر انطلاقه بتاريخ 25 أبريل الجاري، وذلك تحت شعار "طاقة جديدة، بيئة جديدة، وعصر جديد"، حيث سيتم تقديم سيارتي J7 PHEV وJ8 PHEV -سيارة هجينة كهربائية قابلة للشحن- ضمن مجموعة JAECOO للطاقة الجديدة.
ومن خلال المقر الرسمي لشركة شيري الدولية بالسعودية والأول في الشرق الأوسط، المقرر افتتاحة في مايو المقبل، سيتم إطلاق مركبات OMODA وJAECOO مما يسهم في تطوير ديناميكية سوق السيارات في المملكة، وكانت وJAECOO قد أطلقت علامتها التجارية قبل عام، وخلال ذلك عملت الشركة على تقديم مركبات بارزة ذات طرازات هجينة مواكبة للتسارع العالمي في تطوير توزيع الطاقة الجديدة.
ومنذ إطلاق JAECOO عالميًا وهي تركز على تميز مركباتها للقيادة على الطرق الوعرة بالإضافة لكونها قدمت تكنولوجيا مميزة ومنتجات مبتكرة للمستخدمين العالميين، في سياراتها الرياضية J7 والسيارة الفاخرة J8. وقد ساهمت نجاحات الشركة خلال الفترة القصيرة في التواجد بأكثر من عشرين دولة ومنطقة، بما في ذلك شرق أوروبا والمكسيك وجنوب أفريقيا.
وتبنياً لمفهوم "ولادة الطاقة الجديدة"، تواصل JAECOO تعميق استراتيجيتها وتتبنى الابتكار لتحقق نفاذ أكبر في صناعة السيارات. وسيشهد المعرض الدولي القادم للسيارات في بكين ظهور مهم لطرازي J7 PHEV و J8 PHEV اللذين يجسدان إتقان JAECOO لمركبات الدفع الكهربائي ويقودان سوق سيارات الدفع الرباعي (SUV) للطرق الوعرة نحو عصر جديد بالطاقة الجديدة.
مع الظهور الأبرز لطرازي J7 PHEV و J8 PHEV الهجينين الجديدين، تُعيد JAECOO تشكيل قيمة المنتج في سوق الطاقة الجديدة للقيادة على الطرق الوعرة، لتجربة أكثر ذكاءً، وكفاءة وأمانًا للقيادة خارج الطريق للمستخدمين حول العالم.