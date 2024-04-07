الكشف عن JAECOO J7/J8 PHEV في معرض بكين الدولي للسيارات

ومن خلال المقر الرسمي لشركة شيري الدولية بالسعودية والأول في الشرق الأوسط، المقرر افتتاحة في مايو المقبل، سيتم إطلاق مركبات OMODA وJAECOO مما يسهم في تطوير ديناميكية سوق السيارات في المملكة، وكانت وJAECOO قد أطلقت علامتها التجارية قبل عام، وخلال ذلك عملت الشركة على تقديم مركبات بارزة ذات طرازات هجينة مواكبة للتسارع العالمي في تطوير توزيع الطاقة الجديدة.