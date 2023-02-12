شركة الدهام تدشن ماركات عطور عالمية حصرية لديها

وفي ختام الحفل، كرر الدهام شكره لكل من شارك في وصول هذه البراندات العطرية إلى صورتها النهائية في معارض الدهام للساعات والعطور وإلى كل من شرف حفل الإطلاق، مؤكداً أن شركة الدهام ما زالت تخبئ الكثير من المفاجآت القادمة بإذن الله والتي تليق بعملائها أينما كانوا، وأن الشركة على وشك إطلاق تشكيلة مميزة من المجوهرات الفاخرة بمعارضها في القريب العاجل، وهو توجه الشركة القادم لتقديم ما يناسب أذواق عملائها.