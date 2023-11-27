الجوف.. إغلاق 10 منشآت وإنذار 20 أخرى خالفت الاشتراطات الصحية

وأشار إلى أنه تم رفع أكثر من 12 ألف طن من النفايات ببلدية محافظة القريات خلال الربع الثالث، منها 6400 طن بلاستيك بحسب إحصائية فرز النفايات، و3400 طن زجاج، و1200 طن ورق كرتون، و575 طن معادن، و450 طن مواد عضوية، و310 أطنان منسوجات.