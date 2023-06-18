"حجاج تركيا وأوروبا" تواصل تقديم خدماتها لأكثر من 68 ألف حاج

تواصل شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لـ68588 حاجًا من مختلف الجنسيات، ممن وصلوا إلى مساكنهم بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وتحرص الشركة على رفع جودة وكفاءة خدماتها عبر ترشيح أفضل الكوادر البشرية المؤهلة من ذوي الخبرة الميدانية، بما يضمن تحقيق الجودة في العمل بكفاءة.
وأيضًا تطبيق نماذج الجودة المعتمدة بالشركة في جميع إجراءات العمل ومراحله وتحقيق التكامل بين الأنظمة التقنية المستخدمة؛ لتقديم خدمة أفضل وأسرع للحجاج وتطبيق معايير الأداء أو القياس ومراجعتها، للوصول إلى أفضل خدمة مقدمة.
وقال رئيس الشؤون العامة بشركة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور عبدالعزيز رشاد سروجي: إن أهداف التوعية والإرشاد بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تتمثل في رفع جودة وكفاءة خدمات التوعية والإرشاد المقدمة للحجاج والأطفال التائهين وإرشاد وتوجيه الحجاج التائهين في مكة المكرمة.
وأضاف الدكتور "سروجي": كما تهدف إلى تجهيز وإدارة مركز الإرشاد بمشعر منى، بالتعاون مع جمعية الكشافة المسؤولة عن الإرشاد والتوجيه وإدارة مركز الإرشاد بمشعر عرفات، بالتعاون مع جمعية الكشافة المسؤولة عن الإرشاد والتوجيه وتوعية الحجاج وإيصال المعلومات اللازمة لهم، فيما يخص مناسك الحج والأمن والسلامة واستلام، وإيصال ضائعات الحجاج وتسجيل جميع البالغات ورفع التقارير المطلوبة عن الإرشاد والتوعية إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أبرز مهام وبرامج التوعية والإرشاد بمكة المكرمة، هو التنسيق مع مراكز الخدمات الميدانية، لشرح الخطة التشغيلية لوحدة التوعية والإرشاد وإعداد الملصقات التوعوية والإرشادية وتوزيعها على مداخل سكن الحجاج ومراكز الخدمة الميدانية.
كما تتضمن المهام تعميم بطاقات التعريف والأساور على الحجاج موضحًا فيها عناوين الحجاج ومراكز الخدمة الميدانية، والتنبيه على مسؤولي الاستقبال بضرورة وضع هذه الأساور البلاستيكية في أيدي الحجاج قبل نزولهم من الحافلة، والتأكيد على مسؤولي الاستقبال بسرعة توزيع بطاقات التعريف الخاصة بالحجاج، خلال 24 ساعة من وصولهم وتحقيق التوعية في الحج من خلال التنسيق مع القطاعات.
وأيضًا تزويد المقر الرئيس لمركز إرشاد التائهين في مكة المكرمة بمقاعد متحركة لتوصيل الحجاج التائهين في المواقع التي يتعذر دخول السيارات إليها، واستلام البلاغات الخاصة بالحجاج التائهين بالمنطقة المركزية وخارجها بمكة المكرمة والبحث عنهم واستلام الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقر سكنهم أو مراكز الخدمة.
ولفت "سروجي" إلى أنه تم دعم مركز الإرشاد بالمسفلة بالمنطقة المركزية بـ 21 مرشدًا، وسيارتين للنقل مع سائقيهما وتسجيل بلاغات المفقودين والمسجونين والمرحلين، وإنهاء إجراءاتهم والتعرف على هويات الحجاج مجهولي الهوية وإيصالهم إلى مخيماتهم، وتسجيل البلاغات عن الحجاج المفقودين بمكة المكرمة وتعميم البحث عنهم.
وكذلك دعم لجنة المفقودات بفرع وزارة الحج بالموظفين، والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والقنصليات والبعثات ذات العلاقة ورصد الإحصائيات التشغيلية للإرشاد بالمقر الرئيس والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وإعداد التقارير الإحصائية، وتوفير بيئة مناسبة لاستضافة الحجاج التائهين لرعايتهم والإشراف عليهم، ريثما يتم إيصالهم لمقار سكنهم، وإعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بأعداد الحجاج التائهين يوميًا.