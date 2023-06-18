"حجاج تركيا وأوروبا" تواصل تقديم خدماتها لأكثر من 68 ألف حاج

كما تتضمن المهام تعميم بطاقات التعريف والأساور على الحجاج موضحًا فيها عناوين الحجاج ومراكز الخدمة الميدانية، والتنبيه على مسؤولي الاستقبال بضرورة وضع هذه الأساور البلاستيكية في أيدي الحجاج قبل نزولهم من الحافلة، والتأكيد على مسؤولي الاستقبال بسرعة توزيع بطاقات التعريف الخاصة بالحجاج، خلال 24 ساعة من وصولهم وتحقيق التوعية في الحج من خلال التنسيق مع القطاعات.