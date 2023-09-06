بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": الكاريزما قد تكون فطرية.. ويمكن للإنسان أن يكتسبها

كيف تكون صاحب كاريزما؟ هذه فقرة جديدة، تنطلق الليلة بمناسبة الحلقة الأولى من الموسم الحادي عشر من برنامج (يا هلا بالعرفج). والسبب أن كثيرًا من الناس يسألون عن طريقة تكوين وبناء الشخصية، وهل هي فطرية أم مكتسبة؟ وما أنواعها؟ وهل يستطيع الإنسان أن يجمع أكثر من نوع من أنواع الكاريزما؟ وهل هي خاصة بالرجال فقط أم إن المرأة تستطيع أن تكون ذات حضور وكاريزما؟