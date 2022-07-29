انطلاق مهرجان بريدة للتمور وسط أكبر تظاهرة اقتصادية بالمملكة

وأوضح المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع؛ أن فرع الوزارة أنهى استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، منوهًا إلى الدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان على جميع الأصعدة، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك.