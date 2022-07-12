"السديس": تدشين المرحلة الثانية للمساجد التاريخية يجسد اهتمام القيادة بإعمار بيوت الله

وتفصيلاً، قال الشيخ "السديس" إن من مآثر قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، العناية ببيوت الله؛ وخير دليل على هذا المشروع المبارك الذي يستهدف تأهيل المساجد التاريخية، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البُعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية لتلك المساجد، وإبراز البعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.