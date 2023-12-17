"السديس" يقدّم التعازيَ والمواساةَ في وفاة أمير دولة الكويت

قدّم رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ خالصَ التعازي وصادقَ المواساة لعائلة الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للكويت والخليج والأمة الإسلامية.
وسأل "السديسُ" اللهَ العليّ القدير، أن يلهم أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبرَ والسلوان في هذا المصاب الجَلَل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمنَ والاستقرار، والرخاءَ والازدهار، وأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، إنه سميع مجيب.