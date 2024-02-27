المملكة تُشارك في مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة والمُصنعة للتمور في أبوظبي

وأكد على حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز وقاء على اتباع المعايير الدولية في وقاية النباتات، كما أنها تحرص على التعاون الوثيق مع كافة الأعضاء والأصدقاء في كافة الدول لتعزيز قدرات الصحة النباتية للحد من مخاطر انتشار الآفات العابرة للحدود وتحدياتها الطارئة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشاور وربط جسور التعاون المستمر بين الدول في مجال الصحة النباتية بهدف تعزيز التدابير الضرورية والاحترازية تفادياً لتفشي الآفات الزراعية من دولة لأخرى.