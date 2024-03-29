جامعة الملك خالد.. 16 معسكرًا و3 آلاف مستفيد من البرامج الرمضانية بالكلية التطبيقية بالمجاردة

وفي هذا الصدد، أوضحت الرئيسة التنفيذية للكلية التطبيقية بالمجاردة، الدكتورة مها بنت محمد الشهري، أن المبادرات التي انطلقت بدعم رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومتابعة المشرف العام على كليات تهامة الأستاذ الدكتور أحمد عاطف الشهري، تهدف إلى فتح منافذ اقتصادية للحرفيين والمهنيين والتقنيين؛ لتحقيق منطلقات استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تتضمن الإنسان والاقتصاد والأرض، وتتسق مع مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير.