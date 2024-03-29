جامعة الملك خالد.. 16 معسكرًا و3 آلاف مستفيد من البرامج الرمضانية بالكلية التطبيقية بالمجاردة

ضمن مبادرات أجاويد 2 الرمضانية التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير، انطلق بجامعة الملك خالد ممثلة بالكلية التطبيقية في المجاردة 16 معسكرًا، استفاد منها حتى الآن أكثر من 3 آلاف مستفيد، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.
وتفصيلاً، تضمَّنت المعسكرات المتنوعة فعاليات ومناشط في مختلف المجالات، وتم تدشين مسابقة لكل معسكر بمعايير محددة بهدف زيادة الدافعية والتنافسية المرتبطة بمؤشرات جودة الأداء؛ لتحقيق خدمة الإنسان في إطاره الجغرافي، والانتقال من التدريب إلى المشاركة في سوق العمل بكفاءة وفاعلية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الرئيسة التنفيذية للكلية التطبيقية بالمجاردة، الدكتورة مها بنت محمد الشهري، أن المبادرات التي انطلقت بدعم رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومتابعة المشرف العام على كليات تهامة الأستاذ الدكتور أحمد عاطف الشهري، تهدف إلى فتح منافذ اقتصادية للحرفيين والمهنيين والتقنيين؛ لتحقيق منطلقات استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تتضمن الإنسان والاقتصاد والأرض، وتتسق مع مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير.
وأشارت "الشهري" إلى أن هذه المعسكرات تُعدُّ أحد محققات الديمومة؛ كونها امتدادًا لمعسكرات مهارات سوق العمل التي نفذتها الكلية عام 2023، إضافة إلى المعسكرات الحالية، ومعسكرات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي والأداء التقني الاحترافي عام 2025.
وأضافت بأن المعسكرات شملت معسكر الأمن السيبراني، ومعسكر الصفحات الإلكترونية، ومعسكر الاختبارات الدولية، ومعسكر اللياقة البدنية، ومعسكر الإرشاد المهني، ومعسكر تعليم الماكياج، ومعسكر تنسيق الورد، ومعسكر الطهي، ومعسكر الرسم بالفحم، ومعسكر صناعة الإكسسوار، ومعسكر صناعة البخور، ومعسكر صناعة الشكولاته، ومعسكر البارستا، ومعسكر مهارات المستقبل.. وهناك معسكرات ستبدأ كمعسكر التجارة الإلكترونية، ومعسكر جافا.
وشددت في ختام تصريحها على الدور المحوري والأثر الفاعل للمعسكرات مشيدة بالإقبال المتزايد عليها من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع بشكل عام.