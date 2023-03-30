أهالي نجران يناشدون وزير النقل وهيئة الطيران بزيادة الرحلات الداخلية في مطار المنطقة

وأضاف المواطن سالم آل سالم: عند رغبتي السفر إلى الرياض أو الدمام أو جدة برفقة العائلة، لا نلقى حجزًا في الوقت الذي نرغب السفر فيه إلى أحد المطارات التي ذكرتها، وإن لقيت فإن كلفة الحجز لي وأسرتي التي لا تتجاوز خمسة أشخاص تفوق 8000 ألف ريال ذهابًا وإيابًا، والتي أعتبرها أنا وكل مواطن مبلغًا كبيرًا يكفي لسفرة دولية برفقة العائلة، فهذا شى مكلف جدًّا؛ مما يجعلنا نسافر عن طريق البر وتلقي متاعب السفر وخطر الطرقات.