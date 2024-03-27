"الشورى" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي موضوعها الرئيس "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم"، فيما ناقشت اللجان الدائمة للجمعية موضوعاتها حسب الاختصاص، كما عقد الأمناء العامون اجتماعاتهم، إضافة إلى عددٍ من الاجتماعات المصاحبة التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية والمتعلقة بالشأن البرلماني.