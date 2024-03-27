"الشورى" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

شارك وفد مجلس الشورى في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جنيف بالاتحاد السويسري.
وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي موضوعها الرئيس "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم"، فيما ناقشت اللجان الدائمة للجمعية موضوعاتها حسب الاختصاص، كما عقد الأمناء العامون اجتماعاتهم، إضافة إلى عددٍ من الاجتماعات المصاحبة التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية والمتعلقة بالشأن البرلماني.
وأشارت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي؛ إلى حرص المجلس الدائم على المشاركة الفاعلة والمستمرة في جميع المؤتمرات البرلمانية بما يعكس المكانة المهمة التي تمتلكها المملكة والدور الكبير الذي تعمل عليه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
ونوّهت الأحمدي؛ بما يوليه مجلس الشورى من أهمية عالية للدبلوماسية البرلمانية كرافدٍ مهمٍ للدبلوماسية الرسمية، ونظراً لدورها المتميّز والفاعل في تعزيز العلاقات بين المملكة ومختلف دول العالم، وإبراز وجهة نظر المملكة حيال مختلف القضايا.