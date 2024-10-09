شاهد.. رصد المذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) بسماء الإمارات في وضح النهار وقت الاقتران

نجح مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي اليوم الأربعاء في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في تصوير المذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) وقت الاقتران أثناء النهار، على بُعد 3.5 درجات فقط من الشمس.
وتُبَين الصورة المرفقة والتي زود "سبق" بها، المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، المذنبَ كما تم تصويره وقت الظهيرة ابتداءً من يوم الأحد 06 أكتوبر وحتى اليوم الأربعاء 09 أكتوبر، وهو يوم اقتران المذنب مع الشمس ووصوله لأقرب مسافة ظاهريًّا منها؛ حيث بلغت 3.5 درجات فقط.
وأوضح "عودة" أنه بعد ذلك يبدأ المذنب بالابتعاد عن الشمس، ليمكن رؤيته بالعين المجردة في الأيام القادمة بعد غروب الشمس في جهة الغرب كمذنب لامع نسبيًّا.