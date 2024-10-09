شاهد.. رصد المذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) بسماء الإمارات في وضح النهار وقت الاقتران

وتُبَين الصورة المرفقة والتي زود "سبق" بها، المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، المذنبَ كما تم تصويره وقت الظهيرة ابتداءً من يوم الأحد 06 أكتوبر وحتى اليوم الأربعاء 09 أكتوبر، وهو يوم اقتران المذنب مع الشمس ووصوله لأقرب مسافة ظاهريًّا منها؛ حيث بلغت 3.5 درجات فقط.