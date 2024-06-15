ملبّين متضرّعين وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث بات فيها وصلى الفجر.