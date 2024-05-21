ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص، بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة (3000) ريال.
من جهة ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مقيمين مُخالفين لنظام البيئة من الجنسيات اليمينة والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والهندية؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، ويعملون على معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.