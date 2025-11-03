أريستون ومجموعة شاكر تحتفلان بثلاثة عقود من الشراكة في المملكة العربية السعودية

أعلنت أريستون، العلامة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية ذات الإرث الإيطالي العريق، ومجموعة شاكر (شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر)، الرائدة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع المكيّفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن احتفالهما بمرور 30 عامًا على شراكتهما الاستراتيجية في السوق السعودي.
يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة التعاون بين الطرفين، حيث يجسد ثلاثة عقود من النجاح في تقديم أجهزة منزلية مبتكرة تجمع بين الجودة العالية والتصميم الإيطالي المميز، وترسخ علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والالتزام بتعزيز راحة المستهلكين في جميع أنحاء المملكة.
وبفضل شبكة التوزيع الواسعة والحضور المحلي القوي لمجموعة شاكر، تمكنت علامة أريستون من ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز العلامات التجارية في قطاع الأجهزة المنزلية بالمملكة. وقد أثمرت هذه الشراكة عن انتشار واسع في السوق، حيث تم بيع أكثر من 1.5 مليون منتج من أريستون حتى اليوم، عبر 300 متجر وأكثر تغطي مختلف قنوات البيع الحديثة والتقليدية في أنحاء المملكة.
وتسعى أريستون ومجموعة شاكر إلى مواصلة مسيرة النمو من خلال التكيف مع تطلعات المستهلك السعودي المعاصر. وستركز خطوط منتجات أريستون الجديدة على الاستدامة، والذكاء التقني، وكفاءة استهلاك الطاقة، مع اهتمام خاص بالأجهزة المدمجة التي تجسد روح التصميم الإيطالي الأصيل.
ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، تعتزم مجموعة شاكر توسيع مراكز الخدمة وافتتاح صالات عرض رئيسية جديدة، إلى جانب تعزيز منصات التجارة الإلكترونية، فيما سيواصل الجانبان العمل المشترك على تطوير خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار الأصلية، بما يضمن تجربة عملاء متكاملة ومتميزة.
شهدت الرياض احتفالًا فاخرًا بالذكرى الثلاثين للشراكة بين أريستون ومجموعة شاكر، أقيم في فندق باب سمحان الفاخر بالدرعية في 2 نوفمبر 2025، ضمن أمسية مميزة مستوحاة من الأجواء الإيطالية. وجاءت المناسبة لتكريم أفضل وكلاء أريستون في المملكة تقديرًا لولائهم وأدائهم الاستثنائي الذي أسهم في نجاح العلامة التجارية، بحضور الإدارة العليا من كلا الجانبين.
وقال مراد كهرمان، المدير الإقليمي لمجموعة بيكو الخليج والمشرف على علامة أريستون في المنطقة: "نحن فخورون للغاية بهذه الرحلة الممتدة لثلاثة عقود مع مجموعة شاكر. لقد كانت شراكتهم عنصرًا أساسيًا في تحويل إرث أريستون الإيطالي وابتكاراتها إلى نجاح ملموس في السوق السعودي، تلبيةً لاحتياجات وتطلعات المستهلك المحلي الذي يقدّر الجودة والتميز."
وأضاف كهرمان قائلًا: "نؤكد التزامنا الراسخ تجاه السوق السعودي من خلال إطلاق خطوط إنتاج جديدة تجمع بين الكفاءة في استهلاك الطاقة والتقنيات الحديثة. ومن خلال مواءمة ابتكاراتنا مع الاتجاهات العالمية ومتطلبات السوق المحلية للحلول المنزلية الذكية والمستدامة، نتطلع إلى كتابة فصل جديد من النمو والتطور."
من جهته، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر: "إن نجاح علامة أريستون في المملكة على مدى الثلاثين عامًا الماضية هو ثمرة جودة منتجاتها العالية، وشراكتنا المستدامة، وثقة المستهلك السعودي. ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا لقوة العلاقة التي تربطنا والالتزام المشترك بتقديم التميز في كل ما نقوم به."
واختتم أبونيان حديثه مؤكدًا رؤية المجموعة المستقبلية: "بينما نستهل فصلًا جديدًا من هذه الشراكة، تواصل مجموعة شاكر الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لخدمة العملاء وتجربة البيع بالتجزئة. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة ورفع جودة الحياة، لضمان استمرار علامة أريستون كرمز للتميز والأناقة لأجيال قادمة."