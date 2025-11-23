"إنمار" تطلق "كتالوج" أول علامة سكنية دولية بهوية سعودية معاصرة في سيتي سكيب الرياض 2025

أعلنت شركة "إنمار" للتطوير والاستثمار العقاري عن إطلاق علامتها السكنية الجديدة " كتالوج – Catalog" خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025، في خطوة تهدف إلى تقديم مفهوم جديد كليًا للسكن الحضري في المملكة، يقوم على الدمج بين التصميم المعاصر، والتقنيات الذكية، وتجربة التشغيل الفندقي الراقية.
وتُعد "كتالوج" أول علامة سكنية دولية يتم تقديمها بهوية سعودية معاصرة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء عالميين مختصين في التصميم والتطوير، بموجب اتفاقية استراتيجية مع شركة بريڤيل العقارية، من خلال شريكها العالمي شركة كونوي، استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في ابتكار مساكن حضرية عصرية.
وشملت مهام "بريڤيل وكونوي" تطوير علامة CATALOG بشكل متكامل يتضمن بناء الهوية، وثقافة العلامة، ومعايير الخدمة، ومفهوم التصميم الداخلي، وتجربة الإقامة الفاخرة، والمعايير التشغيلية، إضافة إلى إدارة عملية تطبيق العلامات الفندقية السكنية الملائمة لمشاريع "إنمار"، والتفاوض معها، وتطبيق معاييرها ومواصفاتها التصميمية والخدمية.
وجاء إطلاق العلامة الجديدة "كتالوج" بعد دراسة معمّقة للسوق المحلي والعالمي، ولقناعة "إنمار" بضرورة تقديم منتج سكني يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب مستوى التحول العمراني الذي تشهده المملكة، ويعكس تطلعات السكان نحو أنماط حياة أكثر ذكاءً وكفاءة.
وتمثل هذه الهوية تصورًا مبتكرًا يعيد تعريف تجربة العيش اليومية من خلال التركيز على جودة التفاصيل، وكفاءة التشغيل، وتوفير مساحات مشتركة تعزز جودة الحياة في بيئة حضرية متقدمة.
من جانبه، قال عبد الإله الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة "إنمار": "إن إطلاق العلامة التجارية كتالوج يهدف إلى ابتكار منتج سكني يرفع معايير تجربة العيش، ويوفر بيئة حضرية تتكامل فيها التقنية مع التصميم ومع التشغيل عالي الكفاءة، أما التعاون مع بريفيل وكونوي فيمثل خطوة مهمة في تعزيز قيمة مشاريع الشركة وتقديم تجربة فندقية سكنية فاخرة ومتفردة. "
وأضاف: "كتالوج تمثل أسلوب حياة جديد، وتترجم طموحنا في تطوير مساكن معاصرة تعكس روح المملكة المتجددة." مشيرًا إلى أن إطلاق هذه العلامة واستقطاب العلامات العالمية سيعززان من قيمة المشاريع، ويرتقيان بتجربة الساكن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتقدم علامة "كتالوج" تصورًا مختلفًا للسكن من خلال إعادة تصميم رحلة السكن كاملة—من لحظة الدخول إلى المبنى، إلى حركة التنقل في الممرات والمصاعد، وصولًا إلى المساحات المشتركة التي صُممت لتوفير بيئة مريحة ومتوازنة تعزز الإحساس بالمجتمع والرفاهية. إضافة إلى تقديمها منتج عقاري عالمي المستوى، مستوحى من عمق الإرث السعودي الذي سينعكس على تجربة الساكن، من خلال معايير تصميمية وتشغيلية موحدة، الأمر الذي سيسهم في تطوير مشاريع فندقية وسكنية راقية تتماشى مع تطلعات السوق السعودي.
ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد توجه "إنمار" نحو تطوير منتجات سكنية عالية القيمة تُسهم في رفع جودة الحياة، وتدعم المكانة الريادية للسوق السعودي في مجال التطوير الحضري المتقدم. كما يمهّد لإطلاق مشاريع جديدة ضمن مجموعتي Catalog Urban Collection وCatalog Club Collection، التي سيتم الكشف عن تفاصيلهما قريبًا.
ومع إطلاق "كتالوج" من قلب سيتي سكيب العالمي بالرياض، تدعو "إنمار" الجمهور والمهتمين إلى زيارة جناحها لاكتشاف التجربة السكنية الجديدة التي تقدمها هذه العلامة المبتكرة.