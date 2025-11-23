"إنمار" تطلق "كتالوج" أول علامة سكنية دولية بهوية سعودية معاصرة في سيتي سكيب الرياض 2025

وتقدم علامة "كتالوج" تصورًا مختلفًا للسكن من خلال إعادة تصميم رحلة السكن كاملة—من لحظة الدخول إلى المبنى، إلى حركة التنقل في الممرات والمصاعد، وصولًا إلى المساحات المشتركة التي صُممت لتوفير بيئة مريحة ومتوازنة تعزز الإحساس بالمجتمع والرفاهية. إضافة إلى تقديمها منتج عقاري عالمي المستوى، مستوحى من عمق الإرث السعودي الذي سينعكس على تجربة الساكن، من خلال معايير تصميمية وتشغيلية موحدة، الأمر الذي سيسهم في تطوير مشاريع فندقية وسكنية راقية تتماشى مع تطلعات السوق السعودي.