"سبل وتنمية الصادرات" تؤسسان شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية إقليميًا وعالميًا

وبمقتضى الاتفاقية، سيتم الترويج لعلامة "صُنِع في السعودية" في مختلف القنوات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا، والتعريف بالأدوار والخدمات المشتركة التي يقدمها الطرفان لدعم الاقتصاد الوطني في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية في الخدمات اللوجستية تربط بين طرق التجارة الدولية العابرة بين القارات الثلاث.