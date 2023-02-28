المملكة تسير 22 شاحنة إغاثية لتوزيعها بالمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا

وسيشمل التوزيع مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.