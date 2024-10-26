"ندلب" يطلق النسخة المحدثة من منصة "دليل" بسبع لغات وبتقنيات الذكاء الاصطناعي

وتأتي المنصة بواجهة مستخدم متكاملة، وتقدم تجربة سلسة للمستخدم، وبتفاعل الروبوت "ريماي" مع زوار المنصة، مجيبًا عن جميع المعلومات ذات الصلة ببدء استثمارات وتحقيق رحلة ريادة أعمال متميزة، كما تحتوي المنصة على الخريطة الصناعية، وهي أداة تفاعلية تقدم نظرةً شاملة عن مدى جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة في جميع المدن الصناعية، إضافة إلى استعراض المنصات والمرافق اللوجستية في المملكة كافة، وأدوات تفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي تقدّم نظرة شاملة على القطاعات الأربعة، إلى جانب توجهات كل قطاع والميز التنافسية ومعدلات النمو، وغيرها من البيانات المهمة للمستثمرين، إضافةً إلى دليلٍ مفصلٍ بالخطوات والإجراءات الميسرة والمختصرة للحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق بمشاريعهم، والممكنات التي تقدمها الجهات التنفيذية لتمكين المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى واقع وتنمية مشاريعهم واستثماراتهم.