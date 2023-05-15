اليوم الاثنين.. نائب أمير الرياض يفتتح "الخريج والوظيفة" الـ27 بمعهد الإدارة و"سبق" ترعاه إعلاميًّا

وبهذه المناسبة أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن ذلك يأتي انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للمعهد باعتباره مؤسسةً رائدةً في دعم التنمية الإدارية، ومن رسالته الخاصة في بناء وتنمية قدرات ومهارات متدربيه وخريجيه من الكوادر الواعدة من شباب وشابات وطننا الغالي، وفق أحدث المعايير العالمية في التدريب التي تلبي متطلبات مسيرتنا التنموية الشاملة؛ لا سيما في مجال التنمية الإدارية، واستلهامًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبما يتسق مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، من حيث الاهتمام الكبير بتطوير قدرات الإنسان السعودي؛ باعتباره محور التنمية والتطوير في هذا الوطن الكريم.