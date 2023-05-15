اليوم الاثنين.. نائب أمير الرياض يفتتح "الخريج والوظيفة" الـ27 بمعهد الإدارة و"سبق" ترعاه إعلاميًّا

يفتتح سمو نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ(27) للعام التدريبي 1444هـ- 2023م، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة من 25- 28 شوال 1444هـ الموافق من 15- 18 مايو 2023م، وترعاه صحيفة "سبق" الإلكترونية إعلاميًّا، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وتشمل الفعاليات إقامة حفل للخريجين والخريجات، ومعرض التوظيف؛ بهدف التقاء مسؤولي التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية بالخريجين والخريجات؛ لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم؛ كما تشمل الفعاليات لقاءً، وورش عمل.
وبهذه المناسبة أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن ذلك يأتي انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للمعهد باعتباره مؤسسةً رائدةً في دعم التنمية الإدارية، ومن رسالته الخاصة في بناء وتنمية قدرات ومهارات متدربيه وخريجيه من الكوادر الواعدة من شباب وشابات وطننا الغالي، وفق أحدث المعايير العالمية في التدريب التي تلبي متطلبات مسيرتنا التنموية الشاملة؛ لا سيما في مجال التنمية الإدارية، واستلهامًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبما يتسق مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، من حيث الاهتمام الكبير بتطوير قدرات الإنسان السعودي؛ باعتباره محور التنمية والتطوير في هذا الوطن الكريم.
وأضاف: يتشرف المعهد بإقامة فعاليات الخريج والوظيفة لهذا العام التدريبي 1444هـ/2023م، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.
وقال الدكتور السجان: "تُعد هذه الفعاليات من أهم المناسبات السنوية التي يحرص المعهد على تنظيمها وإقامتها كل عام؛ إذ يحتفل فيها بتخريج دفعات من المتدربين والمتدربات في برامجه الإعدادية المتنوعة والدفع بهم إلى سوق العمل".