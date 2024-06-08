"مرصد الحريق" يتصدَّر المشهد في ترائي الهلال.. تعرَّف على الموقع والتهيئة وعدد الشهود

وفي التفاصيل، بفضل الله ثم بفضل دعم ومتابعة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ووكيل الأمانة الدكتور عبدالرحمن الخريف، ووزارة العدل ممثلة في لجان الترائي، تم إنشاء موقع المرصد الفلكي بمحافظة الحريق مؤخرًا بعد الموافقة على تحديد موقعه في ظهرة "علية" في جبل طويق، بالقرب من مركز نعام بمحافظة الحريق.