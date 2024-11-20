"مؤسسة مسك" تكرم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

وقال أ. الفريان أن هذا التكريم مصدر اعتزاز وفخر، مؤكداً على أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على دعم كافة المبادرات والبرامج والمشروعات، التي تعمل على الوقوف بجانب الطاقات الوطنية الشبابية، إضافة إلى دعمها للأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية، مشدداً على أن المجموعة ستمضي قُدماً في هذا الطريق، وستظل وفية لالتزاماتها الوطنية والمجتمعية، وتوجيهها بما يتوافق مع تطلعات المجتمع، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.