الحر يشتد.. حفر الباطن والنعيرية والأحساء في دائرة الـ 50 مئوية

نبّهت التنبؤات الجوية من ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها في شرق المملكة خلال الأيام القادمة، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير.
ويسود طقس شديد الحرارة في حفر الباطن والنعيرية والأحساء الأيام القادمة تتجاوز خلاله الحرارة الـ 50 درجة مئوية.
وتُشير آخر التوقعات الجوية وفق "طقس العرب" إلى تعاظم تأثير المرتفع الجوي العربي تزامنًا مع سيطرة القبة الحرارية على أجواء المنطقة، حيث يعمل الارتفاع الشديد على درجات الحرارة على تشكل منخفض جوي حراري على السطح.
هذا النظام الجوي سيؤدي بدوره إلى رفع الهواء الساخن إلى أعلى عبر تيارات الهواء الصاعدة، ويقوم المرتفع العلوي بعكس التيارات الحارة الصاعدة فترتد إلى الأسفل، الأمر الذي يتسبب ببقاء الهواء الحار حبيسًا في الطبقات السفلى، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية.
ونتيجة لذلك ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية بشكل كبير، خاصة حفر الباطن والأحساء لتصل لمستويات مرتفعة للغاية، قد تتخطى حاجز الـ 50 درجة مئوية، مع احتمالية وصول درجة الحرارة في محيط النعيرية إلى 52 درجة مئوية.