الحر يشتد.. حفر الباطن والنعيرية والأحساء في دائرة الـ 50 مئوية

هذا النظام الجوي سيؤدي بدوره إلى رفع الهواء الساخن إلى أعلى عبر تيارات الهواء الصاعدة، ويقوم المرتفع العلوي بعكس التيارات الحارة الصاعدة فترتد إلى الأسفل، الأمر الذي يتسبب ببقاء الهواء الحار حبيسًا في الطبقات السفلى، وبالتالي ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية.